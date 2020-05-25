Дело Шеремета: Дугарь отпустили под залог

Украина

Печерский районный суд города Киева принял важное решение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета: под залог отпущена одна из подозреваемых Яна Дугарь.

Суд установил сумму залога в 168 тыс. гривен с ношением электронного браслета, передает РБК-Украина.

На Дугарь также возложены следующие обязанности: прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда; не отлучаться за пределы Новомосковского района Днепропетровской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении места жительства или работы; воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать паспорта для выезда за границу; носить электронное средство контроля.

Изначально Дугарь находилась под круглосуточным домашним арестом, но в январе этого года его заменили на ночной, обязав подозреваемую находиться дома с 22:00 до 06:00. В том же месяце свидетель по делу заявила об алиби Яны Дугарь, сообщив, что в день убийства последняя находилась на территории военного госпиталя в Донецкой области. Дугарь обвинялась по ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство), по которой предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. 12 декабря прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

22 мая полиция закончила досудебное расследование в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета по подозрению Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Накануне стало известно, что фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета изменили подозрения. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.

В производстве теперь отмечается, что Кузьменко заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на спусковое устройство: ранее в подозрении говорилось, что она и закладывала взрывчатку, и нажимала на спусковое устройство.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 25 мая, Печерский районный суд продлил до 23 июля арест музыканту Андрею Антоненко. Решение принято по ходатайству стороны обвинения.

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