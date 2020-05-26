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Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко
Печерский районный суд Киева продлил до 24 июля меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета детскому хирургу Юлии Кузьменко.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, Юлия Кузьменко останется под стражей до 24 июля.
Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил до 24 июля 2020 года включительно срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревают в исполнении убийства Шеремета, Тарас Безпалый заявил об отводе судьи и попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей для Кузьменко. Судья, в свою очередь, после оглашения заявления об отводе, объявил перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.
Напомним, что Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. 12 декабря прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
22 мая полиция закончила досудебное расследование в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета по подозрению Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.
Накануне стало известно, что фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета изменили подозрения. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугар — пособником.
В производстве теперь отмечается, что Кузьменко заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на спусковое устройство: ранее в подозрении говорилось, что она и закладывала взрывчатку, и нажимала на спусковое устройство.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 25 мая, Печерский районный суд продлил до 23 июля арест музыканту Андрею Антоненко. Решение принято по ходатайству стороны обвинения. Также в этот день суд отпустил под залог в 168 тысяч гривен с ношением электронного браслета Яну Дугарь.8
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