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ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе
Европейский союз снова обвинил Россию и Китай в преднамеренном распространении дезинформации о коронавирусе. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, опубликованном 10 мая.
«Во время кризиса ЕС усилил работу по информированию граждан о рисках и улучшил международное сотрудничество для противостояния дезинформации», — говорится в документе.
Как сообщает Bloomberg, в отчете утверждается, что Россия и Китай относятся к числу «иностранных игроков», которые проводили «целенаправленные операции» и «дезинформационные кампании». И что наблюдается «беспрецедентная инфодемия», которая подпитывает тревоги людей, вынужденных в основном оставаться в условиях социальной изоляции и получать информацию из соцсетей.
В документе также утверждается, что удалось выявить и опубликовать на специальном сайте 550 фактов дезинформации от «прокремлевских источников».
«Было бы слишком опасно не предпринимать никаких действий», — заявила журналистам в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Она сказала, что пандемия показала, что ложная информация может причинить серьезный вред, может «даже убить граждан» и ослабить принимаемые меры.
«Мы можем бороться против распространяемой информации только предоставляя гражданам альтернативу, демонстрируя контраст между тем, что говорится, и реальностью», — сказал верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, российские и китайские власти всегда отрицали, что центры дезинформации связаны с политической властью.
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