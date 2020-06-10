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Мир

ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

17:32 10 июня 2020
Пробирка с пробой коронавируса

Европейский союз снова обвинил Россию и Китай в преднамеренном распространении дезинформации о коронавирусе. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, опубликованном 10 мая.

«Во время кризиса ЕС усилил работу по информированию граждан о рисках и улучшил международное сотрудничество для противостояния дезинформации», — говорится в документе.

Как сообщает Bloomberg, в отчете утверждается, что Россия и Китай относятся к числу «иностранных игроков», которые проводили «целенаправленные операции» и «дезинформационные кампании». И что наблюдается «беспрецедентная инфодемия», которая подпитывает тревоги людей, вынужденных в основном оставаться в условиях социальной изоляции и получать информацию из соцсетей.

В документе также утверждается, что удалось выявить и опубликовать на специальном сайте 550 фактов дезинформации от «прокремлевских источников».

«Было бы слишком опасно не предпринимать никаких действий», — заявила журналистам в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Она сказала, что пандемия показала, что ложная информация может причинить серьезный вред, может «даже убить граждан» и ослабить принимаемые меры.

«Мы можем бороться против распространяемой информации только предоставляя гражданам альтернативу, демонстрируя контраст между тем, что говорится, и реальностью», — сказал верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, российские и китайские власти всегда отрицали, что центры дезинформации связаны с политической властью.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», США вслед за ЕС обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе.

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