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Общество и люди

Стартовал новый проект об усыновлении «Рідні» в эфире «24 канала»

18:17 10 июня 2020
девочка в машине
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

«24 канал» совместно с благотворительным фондом «Рідні» начал новый проект об усыновлении в Украине.

10 семей из разных городов страны делятся своими трогательными и правдивыми историями отцовства и создания семьи. В рамках проекта зрители узнают больше об усыновлении, приемных семьях, а также о создании детских домов семейного типа.

Первые герои проекта — семья Шмилиховских из Львова, которые после 10 лет семейной жизни и диагноза «бесплодие» решили удочерить ребенка. Но уже через несколько месяцев стали родителями во второй раз: несмотря на прогнозы врачей, паре удалось зачать и теперь они воспитывают Злату и Луку.

Зритель получил возможность познакомиться с детьми-сиротами, которые ждут своих родителей. Также можно позвонить на горячую линию благотворительного фонда «Рідні», чтобы получить психологическую и информационную консультацию по усыновлению.

Номер горячей линии 0 800 300 484.

Детали на сайте ridni.org.ua

Проект «Рідні» выходит по понедельникам в 19:30, а также на YouTube «24 канала».

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