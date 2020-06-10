- 18:26 "Большинство решительно соглашались на штраф": в сети показали жуткие условия "обсервации" на Луганщине
- 18:17 Стартовал новый проект об усыновлении «Рідні» в эфире «24 канала»
- 18:12 Ефремов пытался покончить с собой, но не помнит об этом, — росСМИ
- 17:51 Известная сеть пиццерий "Челентано" закрывает все рестораны в Киеве: в чем причина
- 17:48 Вооруженные силы получили 5 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19 от Фонда Губского
- 17:32 ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе
- 17:28 "Общество понимает, что доказательств нет": Сенцов обратился к Зеленскому из-за "дела Шеремета"
- 17:12 "Дело Шеремета": суд снова не пожалел Кузьменко
- 16:58 Дистанционная торговля лекарствами решает ряд социальных проблем, — эксперты
- 16:40 Дело напавшего на полицейского экс-зама Кличко ушло в суд
- 16:37 В Киеве не "поместившийся" в троллейбус мужчина запустил в него камнем, разбив голову пассажирке
- 16:32 Не пережил бы третьего развода, поэтому сжег жену: шокирующие подробности кременчугской трагедии
Стартовал новый проект об усыновлении «Рідні» в эфире «24 канала»
«24 канал» совместно с благотворительным фондом «Рідні» начал новый проект об усыновлении в Украине.
10 семей из разных городов страны делятся своими трогательными и правдивыми историями отцовства и создания семьи. В рамках проекта зрители узнают больше об усыновлении, приемных семьях, а также о создании детских домов семейного типа.
Первые герои проекта — семья Шмилиховских из Львова, которые после 10 лет семейной жизни и диагноза «бесплодие» решили удочерить ребенка. Но уже через несколько месяцев стали родителями во второй раз: несмотря на прогнозы врачей, паре удалось зачать и теперь они воспитывают Злату и Луку.
Зритель получил возможность познакомиться с детьми-сиротами, которые ждут своих родителей. Также можно позвонить на горячую линию благотворительного фонда «Рідні», чтобы получить психологическую и информационную консультацию по усыновлению.
Номер горячей линии 0 800 300 484.
Детали на сайте ridni.org.ua
Проект «Рідні» выходит по понедельникам в 19:30, а также на YouTube «24 канала».8
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!