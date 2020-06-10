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Гламур

Попа, как у Ким: подсчитаны ежемесячные траты сестер Кардашьян-Дженнер на свою внешность (фото)

18:27 10 июня 2020
Сестры Кардашьян-Дженнер

Журналисты британского издания The Sun подсчитали, сколько сестры Кардашьян-Дженнер, звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян», ежемесячно тратят на свою внешность.

Больше всего на себя любимую не жалеет денег 39-летняя Ким Кардашьян, самая знаменитая среди своих родственниц. Сумма, в которую ей обходится ее красота, составляет примерно 166 тысяч долларов в месяц. Сюда входит оплата услуг персонального тренера Мелиссы Алькантры (Ким занимается по два часа по утрам шесть раз в неделю), персональных визажистов Марио Дедиванович и Ариэль Техады, парикмахеров Крис Эпплтон и Эндрю Фитц Саймонса.

Также она тратит деньги на сеансы автозагара, косметологические процедуры в салонах (в том числе лазерный лифтинг кожи стоимостью 7700 долларов за сеанс), маникюр и педикюр (каждые 10 дней — по цене более 500 долларов), дорогие средства по уходу за кожей, а также на коррекцию формы бровей.

Специалист по бровям Анастасия Соаре приходит к ней на дом, получая 1270 долларов за визит. Ким считает выщипывание бровей еще и сеансами терапии.
Далее следует 35-летняя Хлое Кардашьян. Ее расходы составляют около 145 тысяч долларов. Помимо ухода за кожей и фигурой Хлое периодически пополняет свою обширную коллекцию париков и шиньонов.

На третьем месте — самая молодая из сестер — Кайли Дженнер, которую журнал Forbes недавно лишил звания миллиардерши. 22-летняя Кайли в среднем тратит на внешность больше 141 тысячи. Своему стилисту Токио Стайлзу она платит за каждую прическу по 1900 долларов. Она также является любительницей наращивания ресниц. А на пластические операции Кайли потратила в сумме около 40 тысяч долларов. Хотя сама она утверждает, что не делала никаких операций, а меняла внешность только с помощью макияжа и филлеров — инъекционных имплантов, которые позволяют выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства.

Кайли тоже любит парики и шиньоны, каждый из которых обходится в сумму до 7650 долларов. Так, на вечеринке в честь своего 21-летия она была с длинным шиньоном-хвостом от мастерицы Вайолет Терити, который та изготовила из 400 граммов «славянских волосы», доставленных из России.

Самая старшая из сестер, 41-летняя Кортни, в месяц 69 тысяч долларов. Ее прежде всего интересует уход за кожей и волосами.

Наиболее экономной является 24-летняя Кендалл Дженнер — самая высокооплачиваемая в мире модель, которую британский телелеведущий Пирс Морган как-то назвал назвал единственной настоящей красавицей в семье. Для ухода за кожей лица она использует бюджетные средства. И часто вообще не пользуется макияжем. А вот стрижки у стилиста Джен Аткин обходятся ей в 1000 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Кардашьян похудела на карантине и призналась, что носит парик.

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