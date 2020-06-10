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Стиль жизни

Планируйте свой день правильно: гороскоп на 11 июня для всех знаков зодиака

19:00 10 июня 2020
Гороскоп

Четверг, 11 июня, — хороший день для учеников и студентов.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 июня для всех знаков зодиака.

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Овен

Вероятны незапланированные поездки, которые сложатся исключительно удачно.

Телец

Звезды советуют Тельцам воздержаться от долгих поездок, отложить начало масштабных дел.

Близнецы

День хорошо подходит для учебы и получения полезных практических навыков.

Рак

Не стоит в этот день давать волю своим фантазиям и мрачным мыслям.

Лев

Очень благоприятный день для общения с вашими родственниками и друзьями.

Дева

Многими Девами в этот день будут руководить неконтролируемые потоки страстей.

Весы

Будьте готовы к попаданию в рискованную ситуацию. Вы можете стать свидетелем ДТП или драки.

Скорпион

День запомнится незабываемой встречей. Скорей всего, с небезразличным вам человеком.

Стрелец

Семейным Стрельцам лучше ограничить свои плотские желания и исключить флирт на стороне.

Козерог

Следует крайне аккуратно обращаться с острыми инструментами и техникой. Повышается вероятность отравлений, ушибов, ожогов.

Водолей

День будет довольно беспокойным. Вам придется решать не только свои, но и чужие проблемы.

Рыбы

Вероятны удачные переговоры, касающиеся смены работы или области деятельности.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали лунную диету на июнь-2020.

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