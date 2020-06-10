Стиль жизни

Планируйте свой день правильно: гороскоп на 11 июня для всех знаков зодиака

Четверг, 11 июня, — хороший день для учеников и студентов.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 июня для всех знаков зодиака.

Овен

Вероятны незапланированные поездки, которые сложатся исключительно удачно.

Телец

Звезды советуют Тельцам воздержаться от долгих поездок, отложить начало масштабных дел.

Близнецы

День хорошо подходит для учебы и получения полезных практических навыков.

Рак

Не стоит в этот день давать волю своим фантазиям и мрачным мыслям.

Лев

Очень благоприятный день для общения с вашими родственниками и друзьями.

Дева

Многими Девами в этот день будут руководить неконтролируемые потоки страстей.

Весы

Будьте готовы к попаданию в рискованную ситуацию. Вы можете стать свидетелем ДТП или драки.

Скорпион

День запомнится незабываемой встречей. Скорей всего, с небезразличным вам человеком.

Стрелец

Семейным Стрельцам лучше ограничить свои плотские желания и исключить флирт на стороне.

Козерог

Следует крайне аккуратно обращаться с острыми инструментами и техникой. Повышается вероятность отравлений, ушибов, ожогов.

Водолей

День будет довольно беспокойным. Вам придется решать не только свои, но и чужие проблемы.

Рыбы

Вероятны удачные переговоры, касающиеся смены работы или области деятельности.

Хорошего вам дня!

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