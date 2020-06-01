Карьерный рост и конфликты: гороскоп на июнь для всех знаков зодиака

Стиль жизни

Известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов говорит, что июнь окажется достаточно сложным временем для всех знаков зодиака. (Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» с 1 по 7 июня читайте здесь.)

— Особенно осторожным в июне надо быть тем, кто решится именно в этом месяце закрыть важные финансовые вопросы, — сказал «ФАКТАМ» Хаял. — В любом случае, стоит прислушиваться к своей интуиции — она вас в июне не подведет.

Овны

Расположение небесных тел сулит Овнам успех в профессиональной сфере деятельности. Представители знака смогут не только быстро принять нужные и эффективные решения, но и незамедлительно найдут выход из затруднительных ситуаций. Главное при этом — прислушиваться к своей интуиции.

Тельцы

В этот период многие Тельцы будут склонны к тому, чтобы откладывать важные дела и задачи на потом. Скорее всего, из-за накопившейся усталости. Но подобный подход может заметно отдалить вас от заветной цели. А потому старайтесь быть активнее и действуйте незамедлительно! А эмоциональную подпитку вы сможете найти в занятиях любимым делом.

Близнецы

Июнь сулит Близнецам немало полезных знакомств. Многие из них откроют перед представителями знака новые возможности и перспективы. В конце месяца возможны конфликты с близкими людьми. Чтобы их избежать, старайтесь уделять больше внимания тем, кто вам дорог.

Раки

В этот период тяга Раков к самокопанию может достигнуть своего пика. Пытаясь разобраться в своих былых ошибках, представители знака рискуют упустить удачные возможности, которые дарит им судьба. А потому звезды советуют сосредоточиться на своем будущем и чаще хвалить себя даже за мелкие победы.

Львы

Июнь для Львов — удачное время, чтобы взяться за новые начинания. Сейчас перед вами откроются нужные двери, а на пути встретятся надежные единомышленники. Главное при этом — чаще прислушиваться к советам близких людей. Это поможет избежать многих ошибок.

Девы

Начало лета сулит Девам серьезные приобретения. Вполне вероятно, что вам удастся осуществить покупку своей мечты. В середине месяца звезды советуют с осторожностью относиться к поступающей информации — она может ввести вас в заблуждение.

Весы

В июне Весам стоит более экономно распоряжаться своими финансами. Так как есть вероятность непредвиденных и весьма весомых трат. В профессиональной сфере звезды сулят карьерный рост. Но для этого представителям знака стоит смелее заявлять о себе и не бояться риска.

Скорпионы

В этот период Скорпионам нужно с большой осторожностью относиться к новым людям, которые появляются в вашей жизни. Некоторые из них могут не оправдать ваших ожиданий. В середине июня расположение небесных тел сулит прибыль. Отличный повод порадовать себя приятными покупками.

Стрельцы

Начало лета порадует Стрельцов быстрым решением вопросов, которые до этого подолгу не могли сдвинуться с мертвой точки. В конце июня звезды советуют чаще прислушиваться к своей интуиции — именно она поможет сделать правильный выбор в конце запутанных ситуаций.

Козероги

Упрямство Козерогов в этот период может стать причиной серьезных ссор с окружающими людьми. Чтобы не навредить своей деловой репутации, старайтесь быть тактичнее в общении и чаще прислушивайтесь к словам друзей и коллег. Тем более, что во многом они окажутся правы.

Водолеи

Июнь для Водолеев — благоприятное время, чтобы достичь давних целей. Сейчас у представителей знака для этого будет достаточно и времени, и сил. В середине месяца старайтесь поменьше распространяться о своих дальнейших планах. И особенно — в разговорах с людьми, в которых вы не уверены. Есть риск, что недоброжелатели будут ставить вам палки в колеса.

Рыбы

Первый месяц лета для Рыб — удачное время для саморазвития. У представителей знака появится возможность заняться тем, что их давно интересовало. Что касается финансов, то здесь звезды настоятельно рекомендуют не брать денег взаймы. Возвращать долг будет непросто.

Ранее астролог Людмила Булгакова составила эксклюзивно для «ФАКТОВ» лунный гороскоп на неделю, а также рекомендовала диету на каждый день июня согласно положению Луны.

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