«Сегодня должна была быть свадьба»: любимая женщина Виктора Павлика сделала признание

Гламур

Любимая женщина популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее назвала его мужем, сделала трогательное признание в сети.

«Сегодня должна была быть наша свадьба. 10.06.20. С датой мы определились в ноябре 2019. Тогда же купили кольца. 4.11.19. Мы определились с датой свадьбы и с датой росписи. И есть вещи, которые остались неизменны. Но наша свадьба перенесена на середину августа. Я очень жду этот день, я так хочу поделиться частичкой нашей любви с каждым гостем», — написала Екатерина.

Она также намекнула на тайну, о которой все узнают позже. «За это время я поняла, насколько жизнь непредсказуема, у Бога свои планы на нас. Все, чего я сейчас хочу, — это стабильности, уверенности в завтрашнем дне, добра в сердцах каждого из нас и конечно же здоровья. Возможно, когда-нибудь потом вы поймёте, почему я это пишу», — подчеркнула Репяхова. ⠀

«Сегодня мое сердце наполнено любовью и нежностью. Я всегда буду рядом, буду поддержкой и опорой для любимого. Моя миссия — оберегать, поддерживать и беречь твою жизнь», — добавила она, обратившись к Виктору Павлику.

Напомним, что ранее Репяхова рассказала, как им с Павликом жилось на карантине.

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