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«Сегодня должна была быть свадьба»: любимая женщина Виктора Павлика сделала признание
Любимая женщина популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее назвала его мужем, сделала трогательное признание в сети.
«Сегодня должна была быть наша свадьба.
Она также намекнула на тайну, о которой все узнают позже. «За это время я поняла, насколько жизнь непредсказуема, у Бога свои планы на нас. Все, чего я сейчас хочу, — это стабильности, уверенности в завтрашнем дне, добра в сердцах каждого из нас и конечно же здоровья. Возможно, когда-нибудь потом вы поймёте, почему я это пишу», — подчеркнула Репяхова. ⠀
«Сегодня мое сердце наполнено любовью и нежностью. Я всегда буду рядом, буду поддержкой и опорой для любимого. Моя миссия — оберегать, поддерживать и беречь твою жизнь», — добавила она, обратившись к Виктору Павлику.
Напомним, что ранее Репяхова рассказала, как им с Павликом жилось на карантине.100
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