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«Не любовница, а жена»: Екатерина Репяхова намекнула на тайную свадьбу с Виктором Павликом

10:49 5 июня 2020
Екатерина Репяхова

Любимая женщина популярного музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно рассказала, как им живется на карантине, заинтриговала новыми заявлениями. Пара, похоже, тайно поженилась, не сообщая об этом в соцсетях.

Так, Репяхову возмутили замечания о том, что она не должна называть возлюбленного Виктором Франковичем.

«Меня зад… бали люди, которых не устраивает, как я называю своего мужа. Люди, это МОЙ муж! И я буду называть его так, как мне нравится», — написала Екатерина в сториз.

Репяхова

Она также опубликовала сообщение знакомой, которая высмеивает СМИ, называющие Репяхову любовницей Павлика. «Не любовница, а молодая красивая жена», — подчеркивается в сообщении.

Репяхова

Напомним, что из-за карантина Павлику и Репяховой пришлось перенести свадьбу. Екатерина не захотела в день свадьбы быть без родственников и друзей, а многие из них живут в других странах.

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«Не любовница, а жена»: Екатерина Репяхова намекнула на тайную свадьбу с Виктором Павликом

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