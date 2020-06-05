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«Не любовница, а жена»: Екатерина Репяхова намекнула на тайную свадьбу с Виктором Павликом
Любимая женщина популярного музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно рассказала, как им живется на карантине, заинтриговала новыми заявлениями. Пара, похоже, тайно поженилась, не сообщая об этом в соцсетях.
Так, Репяхову возмутили замечания о том, что она не должна называть возлюбленного Виктором Франковичем.
«Меня зад… бали люди, которых не устраивает, как я называю своего мужа. Люди, это МОЙ муж! И я буду называть его так, как мне нравится», — написала Екатерина в сториз.
Она также опубликовала сообщение знакомой, которая высмеивает СМИ, называющие Репяхову любовницей Павлика. «Не любовница, а молодая красивая жена», — подчеркивается в сообщении.
Напомним, что из-за карантина Павлику и Репяховой пришлось перенести свадьбу. Екатерина не захотела в день свадьбы быть без родственников и друзей, а многие из них живут в других странах.172
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..