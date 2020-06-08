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Племянница Софии Ротару вышла замуж: первые свадебные фото

11:59 8 июня 2020
Свадьба Sonya Kay

Племянница Софии Ротару певица Соня Кей (Sonya Kay), которая еще осенью прошлого года рассказала всем о помолвке, вышла замуж.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Соня рассказывала о своем возлюбленном, но имя его держала в секрете. Теперь же все знают, что избранником певицы стал хоккеист Олег Петров.

«7.06.2020. Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни! Моё сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно», — написала Соня в соцсетях.

Соня Кей

«Начало новой жизни. Люблю тебя», — подписал свадебное фото Олег.

Соня Кей

Олег Петров родился в России, а в январе этого года получил гражданство Украины. Он — голкипер «Днепра» и сборной Украины.

Соня показала больше фото и рассказала в интервью Viva.ua, как из-за смерти отца отменила пышную свадьбу.

«До этого страшного события мы планировали полноценную свадьбу с молдавскими танцами, кавер-группой, артистами и диджеем. Я мечтала о том, что папа поведет меня к алтарю, мы станцуем танец отца и дочки, но этого уже никогда не произойдет. Поэтому мы отменили пышную свадьбу. Все решения принимались быстро и сумбурно, до сих пор все события в голове как в тумане, отрывками. Но это решение, однозначно, было очень правильным. Вечер был очень простым, мы расписались и поужинали в узком семейном кругу. Без танцев, песен и каких-либо развлекательных программ», — уточнила она.

Соня Кей

Соня Кей

Соня Кей

Соня Кей

Напомним, ранее Екатерина Репяхова намекнула на тайную свадьбу с Виктором Павликом.

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Племянница Софии Ротару вышла замуж: первые свадебные фото

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