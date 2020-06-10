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Общество и люди

Власть не пошла ему на пользу, — Зеленский о Богдане

21:01 10 июня 2020
Зеленский и Богдан

Бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана президент Владимир Зеленский планировал сделать генеральным прокурором.

Об этом Зеленский сказал в интервью «Украинской правде».

Позже Зеленский заметил, что Богдана власть портит, делает конфликтным, «власть его съедает». Из-за этого Зеленский уволил Богдана и перестал с ним общаться.

«Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности… Она его сильно меняет. …С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю», — сказал Зеленский.

«Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины… Поэтому, мне кажется, что я спас его от власти. Я не уверен, что он сейчас тоже так думает, но это уже его дело», — добавил президент, отметив, что с Богданом сейчас не общается.

Напомним, после серьезного разговора с Зеленским Андрей Богдан не затягивал процедуру своего увольнения и завершил все дела буквально за сутки. Сразу после увольнения он уехал на Сейшелы.

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