На Ровенщине мать-героиня родила 16-го ребенка (фото)

Общество и люди

В Сарнах Ровенской области в семье украинки Марии появился шестнадцатый ребенок. Мальчик родился весом 4 килограмма 100 граммов и ростом 55 сантиметров.

Маму вместе с младенцем уже выписали из больницы. Они чувствуют себя хорошо, сообщили в Ровенском перинатальном центре в Facebook.

«Роды — всегда не просто! А шестнадцатые роды — ответственная работа как для женщины, так и для медицинских работников. Сегодняшний день принес в семью жительницы города Сарны шестнадцатый подарочек! В Перинатальном центре в 03:50, родился мальчик весом 4100 г ростом — 55 см. Здоровья Вам!» — говорится в сообщении центра в Facebook.

Роды прошли несколько дней назад. Перед выпиской Марии подарили большую коробку с набором предметов ухода.

В Ровенской год назад жительница региона родила 19 ребенка, и стала мамой-рекордсменкой.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский присвоил звание «Мать-героиня» почти 678 многодетным матерям. Почетным званием были отмечены матери, воспитывающие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Самое большое количество награжденных пришлось на Волынскую область — там звания «Мать-героиня» удостоились 108 женщин.



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