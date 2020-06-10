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В Кривом Роге пожарным не удалось спасти грузовик "Новой почты" с посылками (фото)
В среду, 10 июня, в Кривом Роге загорелся грузовой автомобиль, который перевозил посылки «Новой почты». Ранее подобный инцидент произошел с посылками «Новой почты» в Рубежном Луганской области.
О пожаре на улице Кости Пестушко Центрально-Городского района Кривого Рога сообщили спасателям.
На месте ЧП пожарные установили, что возгорание началось в прицепе грузового автомобиля DAF. По словам водителя грузовика, он двигался в Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился. Оценив масштаб задымления, водитель разжал тягач от прицепа и уехал на безопасное расстояние. Огонь мгновенно охватил прицеп.
Огнем поврежден прицеп и посылки. Площадь пожара составила 30 метров квадратных.
Пожар ликвидировали в течение полутора часов. К тушению привлекались 4 спасателя и пожарно-спасательная техника.
Погибших и пострадавших нет.
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