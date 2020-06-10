26.52 / 26.74 29.75 / 30.24
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Кривом Роге пожарным не удалось спасти грузовик "Новой почты" с посылками (фото)

22:58 10 июня 2020
пожар

В среду, 10 июня, в Кривом Роге загорелся грузовой автомобиль, который перевозил посылки «Новой почты». Ранее подобный инцидент произошел с посылками «Новой почты» в Рубежном Луганской области.

О пожаре на улице Кости Пестушко Центрально-Городского района Кривого Рога сообщили спасателям.

На месте ЧП пожарные установили, что возгорание началось в прицепе грузового автомобиля DAF. По словам водителя грузовика, он двигался в Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился. Оценив масштаб задымления, водитель разжал тягач от прицепа и уехал на безопасное расстояние. Огонь мгновенно охватил прицеп.

Огнем поврежден прицеп и посылки. Площадь пожара составила 30 метров квадратных.

Пожар ликвидировали в течение полутора часов. К тушению привлекались 4 спасателя и пожарно-спасательная техника.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, неделю назад в ДТП сгорел «Лексус» и погиб водитель.

163

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Медведчук и Марченко

Медведчук стал владельцем "1+1", но ни телеканал, ни Коломойский об этом не в курсе

полицейская форма

В Запорожье начальника полиции "разжаловали в рядовые" за драку на базе отдыха

пожар

В Кривом Роге пожарным не удалось спасти грузовик "Новой почты" с посылками (фото)

Дети в парке

Когда отступит жара: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер