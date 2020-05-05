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Происшествия

На Луганщине грузовик "Новой почты" сгорел вместе со всеми посылками (видео)

21:21 5 мая 2020 64
пожар
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В городе Рубежное в Луганской области около железнодорожного вокзала загорелся грузовик с посылками «Новой почты». Ранее в Киеве во время движения загорелся автомобиль.

К счастью, водитель, который вез посылки «Новой почты», не пострадал. На месте работали спасатели ГСЧС.

Сайт 6 452, сообщает, ссылаясь на данные «Новой почты», что возгорание произошло из-за одной из посылок, которую перевозил автомобиль. Компания пообещала выплатить компенсации клиентам согласно стоимости отправления.

«ФАКТЫ» сообщали о пожаре на Житомирской трассе, где загорелась фура, которая направлялась в столицу из Львова. А также писали ЧП в Херсонской области, где на ходу загорелся военный автомобиль «КрАЗ». В кузове грузовика находились боеприпасы, которые сдетонировали и спровоцировали взрыв.

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