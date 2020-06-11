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Суд отказался смягчить приговор виновнику громкого убийства ветерана АТО в центре Киева
В среду, 10 июня 2020, Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры города Киева и оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым мужчина был осужден к 13 годам лишения свободы за убийство ветерана АТО Сергея Олейника.
Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.
«Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу поддержал позицию прокурора и оставил приговор Шевченковского райсуда столицы без изменений, а жалобу без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу», — сказано в сообщении.
Информация на своей странице в соцсети подтвердил и сын ветерана Ярослав Олейник.
«Апелляция. 13 лет без изменений для убийцы. Спасибо справедливому суду», — написал он.
Напомним, Сергей Олейник был убит 23 июня 2017 года в сквере на Золотых Воротах в Киеве. Его сын Ярослав, пианист по профессии, часто подрабатывал там, развлекая прохожих музыкой. В тот вечер к Ярославу прицепился пьяный житель соседнего дома. Когда ветеран АТО вступился за сына, мужчина пошел домой, взял нож, вернулся и зарезал отца на глазах у сына.
Совершив убийство, злоумышленник пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был задержан правоохранителями «по горячим следам».
В декабря 2019 года Шевченковский райсуд столицы приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы.
Сторона защиты обжаловала этот приговор.
Теперь принято окончательное решение.
Сергей Олейник отправился в АТО добровольцем в 2015 году. Он был начальником разведки 1 батальона 54 механизированной бригады.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ярослав Олейник просил для убийцы 15 лет лишения свободы. В интервью нашему изданию он сказал, что принципиально отказался от каких-либо компенсаций, понимая, что это может помочь преступнику добиться смягчения наказания.61
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