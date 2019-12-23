Зарезал ножом в центре Киева: убийцу ветерана АТО Сергея Олейника приговорили к 13 годам тюрьмы

Происшествия

В Киеве вынесли приговор убийце ветерана АТО Сергея Олейника. Преступник зарезал его возле станции метро «Золотые ворота» в июне 2017 года, а сейчас получил за это 13 лет лишения свободы. Следствие по резонансному делу длилось больше двух лет.

56-летний Сергей Олейник был ветераном АТО, основателем Всеукраинского профсоюза ветеранов АТО и союза мигрантов Украины. Сын Сергея Ярослав — талантливый музыкант, которого знают не только в Украине, но и в Европе. Парень является лауреатом многих международных конкурсов, участником известных талант-шоу. Часто Ярослав играет на фортепиано на улице (делает это как в Киеве, так и во многих европейских столицах). В тот день, 22 июня 2017 года, парень играл на фортепиано возле станции метро «Золотые ворота». Рядом были его родители. А один прохожий, не выбирая выражений, стал требовать, чтобы Ярослав прекратил играть и отдал заработанные деньги. Когда за Ярослава заступился отец, разъяренный мужчина ушел. А через некоторое время вернулся и ударил Сергея Олейника ножом в сердце.

Сергей Олейник умер на месте. А убийцу, который пытался убежать, в тот же день задержали. Следствие установило, что до произошедшего преступник не был знаком ни с Сергеем, ни с его сыном. Нож, которым он зарезал ветерана АТО, полицейские обнаружили у него дома. Там же, в квартире, убийца пытался спрятать свои вещи, залитые кровью погибшего. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент убийства он полностью отдавал отчет своим действиям, хотя и находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Он был пьян, — рассказал «ФАКТАМ» сын Сергея Олейника Ярослав. - «Я сейчас заберу твои деньги», — заявил. — Ты достал меня своей игрой с утра до вечера!" «99 процентов присутствующих спрашивают, когда буду играть следующий раз, и специально приходят послушать», — ответил я. На что тот мужчина заявил: «Мне плевать на людей, понял?» Я сказал, что если он не уйдет, вызову полицию. «Ах ты, щенок!» — закричал он и уже замахнулся, чтобы ударить меня. Но ему помешал папа. Отец увел его в сторону.

Потом Ярослав по просьбе друзей пошел поиграть в другом месте. Вернулся минут через двадцать пять — и увидел, что его отец был весь в крови.

- Оказалось, после того как я ушел, преступник еще много раз подходил к отцу и пытался его спровоцировать, — рассказал Ярослав. — Говорил гадости, угрожал, что если я не перестану здесь играть, он убьет меня. Отец старался держать себя в руках. В какой-то момент этот человек пропал. Папа с мамой решили, что он наконец ушел. Но он вернулся с ножом — и убил папу.

- То, что подсудимый пошел за ножом и, вернувшись, нанес Сергею Олейнику смертельное ранение в область сердца, подтверждает его умысел на совершение убийства, — сказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — Что касается позиции подсудимого, то он свою вину не признал и просил оправдательный приговор. Озвучивал версию, что якобы это он стал жертвой и что погибший едва ли не сам на него набросился. Но эта версия ничем не подтверждается. В то же время все свидетели произошедшего утверждают обратное. Очевидцы рассказали, что погибший просто заступился за сына, при этом вел себя спокойно и адекватно. Оценив все доказательства и показания свидетелей, Шевченковский райсуд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы. Именно такой срок просил прокурор.

В прокуратуре объяснили: судебное следствие шло так долго из-за многочисленных ходатайств, которые постоянно заявляли адвокаты подсудимого.

А сам убийца в суде цитировал «правила соблюдения тишины в общественных местах» и рассказывал, как ему мешала музыка Ярослава. Вину в то же время не признавал.

Ярослав Олейник просил для убийцы 15 лет лишения свободы. Ранее Ярослав сказал «ФАКТАМ», что принципиально отказался от каких-либо компенсаций, понимая, что это может помочь преступнику добиться смягчения наказания.

Будут ли адвокаты осужденного подавать апелляцию, пока не известно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве вынесли приговор молодчикам, зверски убившим юношу из-за телефона. Также «ФАКТЫ» сообщали о том, как в феврале 2018 года человека убили на автобусной остановке за замечание. Отца двоих детей зарезал житель Прилук Черниговской области.

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