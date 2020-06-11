- 00:58 Лишили Путина главного аргумента: Курт Волкер похвалил команду Зеленского в ТКГ
- 00:30 Украина "оцифрует" иностранцев: что об этом известно
- 10.06 23:59 Суд отказался смягчить приговор виновнику громкого убийства ветерана АТО в центре Киева
- 10.06 23:25 Под Киевом обнаружили тело пропавшего нацгвардейца: стали известны первые подробности трагедии
- 10.06 22:58 В Кривом Роге пожарным не удалось спасти грузовик "Новой почты" с посылками
- 10.06 22:40 В Харькове российских дипломатов потроллили муралом с эмблемой контрразведки СБУ
- 10.06 22:19 В Запорожье начальника полиции "разжаловали в рядовые" за драку на базе отдыха
- 10.06 22:00 "Венгерский" район в Закарпатье: Кулеба прояснил ситуацию
- 10.06 22:00 Известное СМИ попало в скандал, перепутав погибшего в США афроамериканца с тезкой-футболистом
- 10.06 21:30 На Ровенщине мать-героиня родила 16-го ребенка
- 10.06 21:11 На Сумщине трагически погибли братья-подростки
- 10.06 21:01 Власть не пошла ему на пользу, — Зеленский о Богдане
Украина "оцифрует" иностранцев: что об этом известно
В ответ на возобновление некоторыми странами выдачи виз украинцам МИД выступил с инициативой изменить процесс оформление украинских виз для иностранцев, сделав его «более удобным и современным».
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
«Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Это должна быть встреча с современной прогрессивной страной. В то же время, новая процедура также повысит уровень безопасности путешествующих», — цитирует пресс-служба главу ведомства Дмитрия Кулебу.
В частности, нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации (оцифрованных отпечатков пальцев рук и оцифрованного образа лица).
В МИД подчеркнули, что перевод процедуры на лучшие мировые стандарты позволит гармонизировать законодательство в миграционной сфере и повысит удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.
Инициативу МИД поддержали в Кабмине, теперь должны будут внесены изменения в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». В ближайшее время соответствующий проект Закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины, заверили в министерстве.
Также МИД сообщило, что продолжает работать над цифровизацией консульских услуг и усовершенствованием визовых процедур для безопасности и комфорта путешественников.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые страны отменяют бесплатные визы для украинцев.90
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...