Украина

Украина "оцифрует" иностранцев: что об этом известно

В ответ на возобновление некоторыми странами выдачи виз украинцам МИД выступил с инициативой изменить процесс оформление украинских виз для иностранцев, сделав его «более удобным и современным».

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Это должна быть встреча с современной прогрессивной страной. В то же время, новая процедура также повысит уровень безопасности путешествующих», — цитирует пресс-служба главу ведомства Дмитрия Кулебу.

В частности, нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации (оцифрованных отпечатков пальцев рук и оцифрованного образа лица).

В МИД подчеркнули, что перевод процедуры на лучшие мировые стандарты позволит гармонизировать законодательство в миграционной сфере и повысит удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.

Инициативу МИД поддержали в Кабмине, теперь должны будут внесены изменения в Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». В ближайшее время соответствующий проект Закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины, заверили в министерстве.

Также МИД сообщило, что продолжает работать над цифровизацией консульских услуг и усовершенствованием визовых процедур для безопасности и комфорта путешественников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что некоторые страны отменяют бесплатные визы для украинцев.

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