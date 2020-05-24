- 13:28 Охотится на котов и собак: под Киевом орудует живодер
- 13:12 Не каждый контакт с зараженным COVID-19 человеком заканчивается инфекцией: какие ситуации самые опасные
- 13:01 Чехия частично возобновила выдачу виз украинцам: кто может получить документ
- 12:46 Три недели интервального голодания: Леся Никитюк раскрыла секрет идеальной фигуры
- 12:45 «Шахтер» в спарринге разгромил «Рух»: видео матча
- 12:41 Звезда фильма «Водитель для Веры» подхватила коронавирус
- 12:14 Возобновление работы метро после карантина: в Минздраве озвучили правила для пассажиров
- 12:09 Шовковский полетал на самолете с детьми своей возлюбленной
- 12:09 Напрасные надежды и помощь друзей: гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака
- 12:06 За сутки в ВСУ зафиксировали сразу 14 случаев COVID-19
- 11:52 Стрелявшую в прокурора украинку отправили под домашний арест: выяснилась неожиданная деталь
- 11:21 Коронавирус атакует детей в Киеве: Кличко рассказал о новых случаях COVID-19
Чехия частично возобновила выдачу виз украинцам: кто может получить документ
Чехия, которая одной из первых в ЕС стала выходить из карантина, возобновила работу своих диппредставительств в Украине, направленную на выдачу рабочих виз украинцам.
Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая, сообщает «Радио Прага».
Посольство ЧР в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая.
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек отметил, что визовый процесс возобновили, чтобы помочь чешской экономике, нуждающейся в украинских работниках.
Заявление на продление ВНЖ украинские высококвалифицированные кадры в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, находящиеся в Чешской Республике, могут подать прямо на территории Чехии.
Визовые центры Чехии в Украине пока не работают из-за карантина.
Напомним, несмотря на карантин, Польша с конца апреля начала выдавать визы украинским трудовым мигрантам. Варшава также открыла границы для украинских студентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Не каждый контакт с зараженным COVID-19 человеком заканчивается инфекцией: какие ситуации самые опасные
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!