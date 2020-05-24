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Украина

Чехия частично возобновила выдачу виз украинцам: кто может получить документ

13:01 24 мая 2020
паспорт
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Чехия, которая одной из первых в ЕС стала выходить из карантина, возобновила работу своих диппредставительств в Украине, направленную на выдачу рабочих виз украинцам.

Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая, сообщает «Радио Прага».

Посольство ЧР в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек отметил, что визовый процесс возобновили, чтобы помочь чешской экономике, нуждающейся в украинских работниках.

Заявление на продление ВНЖ украинские высококвалифицированные кадры в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, находящиеся в Чешской Республике, могут подать прямо на территории Чехии.

Визовые центры Чехии в Украине пока не работают из-за карантина.

Напомним, несмотря на карантин, Польша с конца апреля начала выдавать визы украинским трудовым мигрантам. Варшава также открыла границы для украинских студентов.

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