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Происшествия

Под Херсоном 7-месячную девочку избили, сломали ей руку и бросили в доме одну

9:29 11 июня 2020
мужской кулак

Утром 10 июня в Олешковское отделение полиции (Херсонская область) позвонила социальная работница из службы по делам детей. Она рассказала, что во время посещения семьи в с. Подо-Калиновка обнаружили семимесячную девочку с многочисленными гематомами. При этом родителей дома не было. Ребенка сразу доставили в Олешковскую центральную районную больницу, а по адресу проживания этой семьи выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. (Недавно в Днепропетровской области умер двухлетний мальчик, зверски избитый собственной матерью.)

В больнице у младенца диагностировали перелом руки и оказали необходимую помощь. Затем отправили в Херсонскую детскую областную клиническую больницу, где она будет полностью обследована.

Как рассказал «ФАКТАМ» и. о. начальника Олешковского отделения полиции Виталий Бондарь, эта семья уже несколько лет находится на учете в службе по делам детей. Старшего сына инспекторы изъяли из семьи несколько лет назад из-за систематического избиения отцом.

Тогда в отношении мужчины было открыто уголовное производство по статье «Побои и истязания» и суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Но приговор в отношении мужчины еще не вступил в законную силу.

Теперь же открыли новое производство по статье «Умышленное средней тяжести телесное повреждение». Родителей малышки разыскивают, а ее саму соцслужба готовится изъять из этой семьи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области мать избила свою 10-летнюю дочь и приковала железной цепью к кровати.

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