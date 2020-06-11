Украина

«Я ему не доверяю»: Зеленский рассказал об отношениях с Порошенко после выборов

Президент Владимир Зеленский, который недавно назвал одним из своих героев Леонида Кравчука, считает своего предшественника Петра Порошенко опытным политиком и манипулятором и не доверяет ему.

«Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент», — сказал Зеленский в интервью «Украинской правде».

«С ним нельзя договариваться — это говорят как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла», — добавил Зеленский.

Он также отметил, что после выборов Порошенко хотел несколько раз с ним встретиться, «чтобы найти взаимопонимание и оказать помощь на международной арене».

Однако международные партнеры во время первых встреч воспринимали Зеленского как врага Украины. Президент считает, что «такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди».

Действующий и бывший президенты все же встречались. Зеленский утверждает, что во время их разговора он был дипломатичным.

Главной ошибкой Петра Порошенко Зеленский считает то, что Порошенко до сих пор видит себя президентом Украины и это не изменится даже через 10 лет.

На вопрос журналиста: должен ли Порошенко сидеть в тюрьме, Зеленский ответил, что человек должен «сидеть», если есть за что «сидеть». А это устанавливают правоохранительные органы и суд.

Ранее Зеленский рассказал, почему не общается с бывшим главой своего Офиса Андреем Богданом.

ФОТО: Главком

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