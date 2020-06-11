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Украина

Сколько машин на видео? В сети обсуждают кортеж Зеленского в Чернигове

9:56 11 июня 2020
Кортеж Зеленского

В сеть выложили очередное видео с солидным кортежем президента Украины Владимира Зеленского — на этот раз кавалькаду зафиксировали в районе аэродрома Певцы в Чернигове.

Видео выложили на страничке «Суспільне Чернігів» в социальных сетях. Журналисты предложили украинцам посчитать, сколько машин сопровождает авто Зеленского. Ответы были разными — интернет-пользователи насчитали от 13 до 16 автомобилей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время поездки в Житомир осенью прошлого года в кортеже Владимира Зеленского насчитали порядка трех десятков автомобилей.

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