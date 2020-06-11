Клуб потребителей

В Киеве с 11 по 14 июня проводят продуктовые ярмарки (адреса)

В Киеве во всех районах с 11 по 14 июня проходят продуктовые ярмарки. Распродажи, как правило, организованы на привычных торговых площадках. Для продавцов и покупателей не отменяются маски и соблюдение дистанции, защитные пленочные или пластиковые экраны, исключающие прямой контакт с покупателями. Скоропортящаяся продукция должна находиться в холодильниках.

11 июня (четверг) распродажи организованы:

в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Печерском — на улице Московской, 31/33;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

12 июня (пятница) ярмарки проходят по адресам:

в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на улице Анны Ахматовой 31;

в Деснянском — на улице Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;

в Соломенском — на улицах П. Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

13 июня (суббота) сельскохозяйственные распродажи предусмотрены в районах:

в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Деснянском — на улицах С. Лифаря (между улицей Закревского и проспектом В. Маяковского),

в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);

в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.

14 июня (воскресенье) сельхозраспродажи предусмотрены на локациях:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве заработали многие продовольственные рынки. А на днях в Украине смягчили требования к работе рынков во время карантина

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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