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В Киеве с 11 по 14 июня проводят продуктовые ярмарки (адреса)
В Киеве во всех районах с 11 по 14 июня проходят продуктовые ярмарки. Распродажи, как правило, организованы на привычных торговых площадках. Для продавцов и покупателей не отменяются маски и соблюдение дистанции, защитные пленочные или пластиковые экраны, исключающие прямой контакт с покупателями. Скоропортящаяся продукция должна находиться в холодильниках.
11 июня (четверг) распродажи организованы:
в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47;
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
в Печерском — на улице Московской, 31/33;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
12 июня (пятница) ярмарки проходят по адресам:
в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой 31;
в Деснянском — на улице Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;
в Соломенском — на улицах П. Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
13 июня (суббота) сельскохозяйственные распродажи предусмотрены в районах:
в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Деснянском — на улицах С. Лифаря (между улицей Закревского и проспектом В. Маяковского),
в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;
в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
в Печерском — на улице Катерины Билокур;
в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Донца и Героев Севастополя, 35а);
в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.
14 июня (воскресенье) сельхозраспродажи предусмотрены на локациях:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве заработали многие продовольственные рынки. А на днях в Украине смягчили требования к работе рынков во время карантина
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»29
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