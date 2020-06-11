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Общество и люди

Сросшиеся головами и разделенные сиамские близнецы вернулись после операции домой — праздновать двухлетие (фото)

10:05 11 июня 2020
Сиамские близнецы до операции

К себе домой в Турцию вернулись братья Йигит и Дерман Эвренсел, которые перенесли хирургическое вмешательство в Великобритании. Близнецы появились на свет со сросшимися головами. Их родители Омар и Фатма при посредстве турецких врачей, президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине обратились за помощью в лондонскую детскую больницу. Детям сделали три операции, которые оплатили турецкие бизнесмены и врачи, проживающие в Великобритании. Окончательно их разделили 28 января мальчиков. Все это время мальчики оставались в больнице под присмотром медиков. Но теперь семья получила возможность вернуться на родину — в Анталью. 21 июня Йигиту и Дерману исполнится два года и семейство отпразднует их день рождения и начало новой жизни.

Как пишет издание Daily Mail, родители говорят, что их сыновья будто родились заново. «Когда я увидел их разделенными, я заплакал. Это было все, о чем мы мечтали. Теперь они могут играть и делать все, что хотят — как и все их сверстники», — говорит отец. Он также рассказал, что во время беременности его жене предлагали сделать аборт, но они не согласились, так как «этих детей послал им Аллах». «Мы готовы были жить и при таком положении вещей, но Аллах указал нам путь и дал нам средство. И мы благодарны», — говорит он.

Близнецы-карниопаги, сросшиеся черепами, но имеющие раздельные туловища, встречаются очень редко. Такой тип срастания наблюдается лишь у 2% сиамских близнецов. Большинство из них умирают в первые же дни после рождения.

фото Anadolu

Ранее «ФАКТЫ» писали — Одно тело на двоих: сиамские близнецы Андраде выжили вопреки прогнозам врачей и даже сдают на права.

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