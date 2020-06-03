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Одно тело на двоих: сиамские близнецы Андраде выжили вопреки прогнозам врачей и даже сдают на права
Судьба сиамских близнецов не всегда складывается трагически, особенно при надлежащем уходе и обеспечении качественными медицинскими услугами и лекарствами.
Примером этому могут быть Люпита и Кармен Андраде, которые родились в 2002 году в Мексике, пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.
При появлении девочек на свет местные врачи были уверены: из-за редкой патологии им не прожить и трёх дней. Но судьба распорядилась иначе: семья переехала в Коннектикут, США, а девочки всё больше и больше учились жить друг с другом.
Сейчас сёстры заканчивают школу и уже на пути ко взрослой жизни. Очередное испытание — экзамен по вождению. Конечно, научиться водить было совсем нелегко. Четыре руки — и всего один руль. Всю ответственность по обучению взяла на себя Кармен.
«Папа хотел, чтобы мы водили моей и её правой рукой, но это не сработало, поэтому теперь я просто делаю всё самостоятельно. Потребовалось много времени и ошибок, чтобы научиться», — говорит Кармен Андраде.
К сожалению, трудности жизни девочек не ограничиваются их патологиями. Когда семья Андраде переехала в США по медицинской визе, чтобы дать сёстрам надежду на лучшую жизнь, родители и не подозревали, насколько тяжело будет жить в другой стране. Сёстры признаются: жизнь мексиканского иммигранта в Штатах намного сложнее жизни просто сросшихся близнецов.
Люпита и Кармен — близнецы-омфалопаги. Это означает, что у каждой девочки есть отдельное сердце, руки, лёгкие и живот. Однако им приходится «делить» между собой несколько рёбер, печень, кровеносную, а также пищеварительную и репродуктивную системы. Кроме того, каждая из девочек отвечает за одну ногу: Кармен — за правую, а Люпита — за левую. Поэтому, чтобы научиться ходить, им понадобилась помощь специалистов, много времени и сил.
Врачи сходятся во мнении: разделить девочек нельзя. Провести операцию безопасно просто невозможно, потому что у них общий нижний отдел позвоночника и много других жизненно важных органов.
Ранее «ФАКТЫ» писали о счастливой судьбе сиамских близнецов в Индии: мальчики с одной парой ног на двоих отметили 18-летие и не жалеют об отказе от разделения.17
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!