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Боевики с помощью дрона атаковали позиции ВСУ возле Павлополя: есть раненый
В четверг, 11 июня, на Донбассе российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли наших защитников вблизи Павлополя Донецкой области. Ранение получил военнослужащий ВСУ. Три дня назад в результате атак боевиков также был ранен украинский защитник.
В этот раз противник сбросил с беспилотного летательного аппарата гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. В результате взрыва ранен украинский военнослужащий. Его оперативно доставили в госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.
«Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются», — сообщили в штабе ООС.
Напомним, Украина продолжает предпринимать шаги для окончания войны на Донбассе. 9 июня впервые к работе Трехсторонней контактной группы в Минске привлекли представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей — переселенцев из ОРДЛО. По этому поводу в России устроили истерику и обвинили Украину в «срыве Минского процесса».
Инициативу команды Зеленского положительно прокомментировал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.61
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