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В России устроили истерику из-за представителей ОРДЛО на переговорах по Донбассу
После того, как в состав украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы включили вынужденных переселенцев с Донбасса, в том числе, журналиста Дениса Казанского и руководителя проекта «Остров» Сергея Гармаша, в России устроили истерику и обвинили Украину в «срыве Минского процесса».
Так, российскому полпреду на переговорах Борису Грызлову не понравилось, что вопросы, связанные с Донбассом, хотят обсуждать не с представителями марионеточных администраций, а с теми, кто был вынужден покинуть территорию ОРДЛО.
Представитель страны-агрессора заявил, что «такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса» и что «киевская власть продолжает курс на обострение ситуации в Донбассе».
Денис Казанский, принявший участие в работе ТКГ 10 июня, рассказал, что представители ОРДО — Наталья Никонорова и Наталья Михайлова — вели себя достаточно корректно, а Родион Мирошник и Владислав Дейнего, представляющие ОРЛО, «снова вопили, хамили, перебивали модераторов и пытались доказать, что переселенцы не имеют права представлять Донецк и Луганск».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Денис Казанский заявлял, что представителей так называемых «ДНР"-"ЛНР» никто не воспринимает всерьез.41
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