«Заря» — «Динамо»: где смотреть онлайн суперматч 26-го тура чемпионата Украины

Спорт

В субботу, 13 июня, поединками в Мариуполе, Запорожье и Киеве стартует 26-й тур чемпионата Украины по футболу, который по-прежнему проходит с целым рядом ограничений.

В центральном матче тура на «Славутич-Арене» в Запорожье сразятся главные претенденты на путевку в квалификацию Лиги чемпионов — луганская «Заря» и киевское «Динамо».

После 25 туров у подопечных Виктора Скрипника и Алексея Михайличенко по 49 очков, но луганчане опережают оппонента по личным встречам. Как известно, игра в Запорожье, в которой «бело-синие» вели в счете — 2:0, завершилась вничью — 2:2, а в Киеве команда, представляющая Луганск, взяла верх — 2:1.

К слову, после переезда в 2014 году в Запорожье «Заря» на «Славутич-Арене» не выиграла у «Динамо» ни одного из 10 матчей чемпионата и Кубка Украины (пять ничьих и пять поражений, разница мячей — 14:18), хотя за этот срок сумела трижды одолеть гранда на столичном «Олимпийском».

Отметим, что Виктор Скрипник в предстоящей игре не сможет рассчитывать на выбывшего до конца сезона из-за травмы основного голкипера Шевченко и на дисквалифицированного лучшего бомбардира команды Леднева (Богдан и так не сыграл бы против «Динамо» из-за условий арендного соглашения), а у гостей после травм вернулись в строй Цыганков и Шапаренко.

Букмекеры в предстоящем противостоянии отдают предпочтение «Динамо». К примеру, аналитики конторы «Фаворит спорт» шансы на победу «бело-синих» оценивают коэффициентом 1,94, на ничью — 3,20, на успех луганчан, испытывающих, по информации СМИ, финансовые проблемы, — 4,40.

Чемпионат Украины. 26-й тур

13 июня (суббота)

«Мариуполь» — «Ворскла» 14:00 «Футбол 2»

«Заря» — «Динамо» 17:00 «2+2»

«Олимпик» — «Львов» 19:30 «Футбол 2»

14 июня (воскресенье)

«Колос» — «Шахтер» 17:00 «Футбол 1»

«Александрия» — «Десна» 19:30 «Футбол 1»

Матч «Карпаты» — «Днепр-1» не состоится из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 65 очков;

2. «Заря» — 49;

3. «Динамо» — 49;

4. «Десна» — 46;

5. «Александрия» — 43;

6. «Колос» — 26;

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 34;

8. «Мариуполь» — 26 (24);

9. «Львов» — 22;

10. «Ворскла» — 22 (24);

11. «Олимпик» — 20;

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 18 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 13 — Александр Филиппов («Десна»), Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Тайсон («Шахтер»), Владислав Супряга («Днепр-1»); 8 — Виктор Цыганков, Артем Беседин, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский (все — «Динамо»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на «Олимпийском» разгромило «Александрию».

Фото ФК «Динамо»

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