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Мир

В США поваленная протестующими против расизма статуя размозжила голову одному из них (видео)

11:48 11 июня 2020
Падение статуи

По миру продолжают сносить памятники, оскорбляющие чувства темнокожих. Ранее, как писали «ФАКТЫ», власти Лондона снесли памятник рабовладельцу Роберту Миллигану, а в Бристоле протестующие свергли с пьедестала и утопили памятник работорговцу Эдварду Колстону.

В бельгийском городе Антверпен власти, реагируя на массовые протесты, демонтировали памятник королю Бельгии Леопольду II, которого также обвиняют в расизме. Его правление было отмечено крайне жестокой колониальной политикой в африканских владениях.

В США расправляются со статуями открывателя Америки Христофора Колумба. Так, в Бостоне его памятник был обезглавлен. В Ричмонде памятник Колумбу, которого некоторые считают причиной начала всех бед коренного населения страны, утопили в озере. Свалили с постамента также статую Колумба в городе Сент-Пол.

Обезглавленная статуя Колумба

Протестующие также массово сносят памятники, установленные в честь конфедератов — представителей рабовладельческих южных штатов, воевавших с северянами в годы гражданской войны 1861−1865 года. В городе Портсмут (штат Виргиния) такая акция завершилась трагически. Как сообщает WAVY News, протестующие обвязали веревками и повалили с монумента конфедератам статую Джефферсона Дэвиса — первого и единственного президента Конфедеративных Штатов Америки. При падении она рухнула на 33-летнего мужчину, принимавшего участие в ее сносе, и размозжила ему голову. Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии. Момент падения статуи попал на видео.

Между тем стало также известно, что американская компания HBO Max удалила из каталога фильмов для стримингового просмотра картину 1939 года «Унесенные ветром» — из-за расистских моментов и романтизации рабовладельческого Юга.

Протесты в США и с других странах мира начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

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