Мир

В США поваленная протестующими против расизма статуя размозжила голову одному из них (видео)

По миру продолжают сносить памятники, оскорбляющие чувства темнокожих. Ранее, как писали «ФАКТЫ», власти Лондона снесли памятник рабовладельцу Роберту Миллигану, а в Бристоле протестующие свергли с пьедестала и утопили памятник работорговцу Эдварду Колстону.

В бельгийском городе Антверпен власти, реагируя на массовые протесты, демонтировали памятник королю Бельгии Леопольду II, которого также обвиняют в расизме. Его правление было отмечено крайне жестокой колониальной политикой в африканских владениях.

В США расправляются со статуями открывателя Америки Христофора Колумба. Так, в Бостоне его памятник был обезглавлен. В Ричмонде памятник Колумбу, которого некоторые считают причиной начала всех бед коренного населения страны, утопили в озере. Свалили с постамента также статую Колумба в городе Сент-Пол.

Обезглавленная статуя Колумба

Протестующие также массово сносят памятники, установленные в честь конфедератов — представителей рабовладельческих южных штатов, воевавших с северянами в годы гражданской войны 1861−1865 года. В городе Портсмут (штат Виргиния) такая акция завершилась трагически. Как сообщает WAVY News, протестующие обвязали веревками и повалили с монумента конфедератам статую Джефферсона Дэвиса — первого и единственного президента Конфедеративных Штатов Америки. При падении она рухнула на 33-летнего мужчину, принимавшего участие в ее сносе, и размозжила ему голову. Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии. Момент падения статуи попал на видео.

NEW: At least one person is critically injured in Portsmouth, Virginia, when a confederate statue falls on a protester during its removal: pic.twitter.com/ZNKquvWPkp — Alex Salvi (@alexsalvinews) June 11, 2020

Между тем стало также известно, что американская компания HBO Max удалила из каталога фильмов для стримингового просмотра картину 1939 года «Унесенные ветром» — из-за расистских моментов и романтизации рабовладельческого Юга.

Протесты в США и с других странах мира начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.



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