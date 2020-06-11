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В оккупированном Алчевске остановили работу меткомбината
Один из крупнейших в Европе Алчевский металлургический комбинат, который находится на временно неподконтрольной территории Луганской области, приостановил свою работу.
Об этом сообщают жители оккупированного города.
По данным Telegram-канала «Луганский инсайд», на Алчевском меткомбинате нет кокса. А для производства кокса нет угля.
Сейчас доменные печи предприятия остановлены.
Сроки простоя завода называют от двух недель до месяца. Но рабочие предполагают, что простой может затянуться и на более длительный срок.
Напомним, ранее Алчевский металлургический комбинат принадлежал группе «ИСД». В 2017 году контроль над предприятием получила компания «Внешторгсервис», которую связывают со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко.118
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