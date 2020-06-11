- 12:35 Бельгийского принца оштрафовали на 10 тысяч евро за нарушение карантина в Испании
- 12:32 Рейтин Зеленского упал ниже 40%: опубликованы свежие данные
- 12:31 Страх голода превысил боязнь заболеть: стало известно о резкой перемене в отношении украинцев к карантину и коронавирусу
- 12:09 В Киеве на Осокорках нашли тело погибшего мужчины: полиция просит помощи
- 12:05 В оккупированном Алчевске остановили работу меткомбината
- 12:03 Наталия Орлянская: «Неизвестно, будет ли следующая годовщина. Так что стараюсь успеть о(т)хватить побольше жизни» (часть 15)
- 11:48 В США поваленная протестующими против расизма статуя размозжила голову одному из них
- 11:48 Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой
- 11:46 Всю жизнь посвятил службе: стало известно о трагической гибели полковника ВСУ
- 11:34 Стало известно, сколько поездок в ЕС совершили украинцы за три года безвиза
- 11:32 На Донбассе на блокпосту "Еленовка" установили стелу "Россия": сеть обсуждает фото
- 11:19 Возобновление международного авиасообщения: в Минздраве рассказали, кого освободят от обсервации
В Киеве на Осокорках нашли тело погибшего мужчины: полиция просит помощи (фото)
В Киеве на Осокорках из воды достали тело мужчины, чью личность просит помочь установить столичная полиция. Ранее сообщалось, что в столичном Гидропарке утонул молодой парень.
«9 июня около 13:20 в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа на Осокорках. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — сообщают в столичной полиции и публикуют фотографии одежды и обуви погибшего, а также его приметы.
Возраст — 40−55 лет, рост 175 см, лицо круглое, волосы темные с незначительным проявлением седины. Особых примет нет. Смерть мужчины наступила примерно от двух до трех суток назад.
Был одет: в футболку с длинным рукавом черного цвета с замком (термобелье), свитер фирмы «Under Armour» фиолетового цвета (термобелье), футболку с длинным рукавом черного цвета (термобелье), спортивные черные брюки фирмы «Adidas», кроссовки черного цвета с бежевыми шнурками фирмы «NIKE», размер 42.
«Обращаемся к гражданам, владеющим информацией о данном событии, с просьбой сообщить по телефонам: (097) 371 41 49 или по спецлинии 102», — отмечают в полиции Киева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поселке Знобь-Новгородское Сумской области на реке погибли двое братьев — утонули подростки 14 и 15 лет.202
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой
Страх голода превысил боязнь заболеть: стало известно о резкой перемене в отношении украинцев к карантину и коронавирусу
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...