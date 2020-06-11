Происшествия

В Киеве на Осокорках нашли тело погибшего мужчины: полиция просит помощи (фото)

В Киеве на Осокорках из воды достали тело мужчины, чью личность просит помочь установить столичная полиция. Ранее сообщалось, что в столичном Гидропарке утонул молодой парень.

«9 июня около 13:20 в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа на Осокорках. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — сообщают в столичной полиции и публикуют фотографии одежды и обуви погибшего, а также его приметы.

Возраст — 40−55 лет, рост 175 см, лицо круглое, волосы темные с незначительным проявлением седины. Особых примет нет. Смерть мужчины наступила примерно от двух до трех суток назад.

Был одет: в футболку с длинным рукавом черного цвета с замком (термобелье), свитер фирмы «Under Armour» фиолетового цвета (термобелье), футболку с длинным рукавом черного цвета (термобелье), спортивные черные брюки фирмы «Adidas», кроссовки черного цвета с бежевыми шнурками фирмы «NIKE», размер 42.

«Обращаемся к гражданам, владеющим информацией о данном событии, с просьбой сообщить по телефонам: (097) 371 41 49 или по спецлинии 102», — отмечают в полиции Киева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поселке Знобь-Новгородское Сумской области на реке погибли двое братьев — утонули подростки 14 и 15 лет.

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