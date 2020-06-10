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На Сумщине трагически погибли братья-подростки
В поселке Знобь-Новгородское Сумской области в результате несчастного случая на реке погибли двое братьев. Ранее в Желтых водах спасатели обнаружили тело мальчика, который ушел купаться в реке и не вернулся.
В полицию с заявлением об исчезновении двух своих несовершеннолетних сыновей обратилась жительница поселка. Она рассказала, что ее 14-летний сын поехал к 15-летнему брату на реку и домой дети не вернулись.
На берегу реки полицейские нашли одежду пропавших подростков. Впоследствии в водоеме неподалеку обнаружили тело старшего мальчика. Через полчаса там же нашли и его брата. Предварительная причина смерти обоих — утопление.
На месте происшествия работают следователи и эксперты, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.
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