Мир

Бельгийского принца оштрафовали на 10 тысяч евро за нарушение карантина в Испании

Закон — один для всех. Заразившегося коронавирусом бельгийского принц Йоахима, племянника правящего короля Филиппа, максимально оштрафовали за нарушение карантина в Испании. 28-летний сын сестры короля принцессы Астрид и эрцгерцога Лоренца Австрийского-Эсте должен выплатить 10 400 евро.

В конце мая, как сообщали «ФАКТЫ», Йоахим улетел на стажировку в Испанию. Несмотря на существующие ограничения, принц вместе со своей девушкой Викторией Ортис отправился на вечеринку в город Кордоба, куда он прибыл поездом из Мадрида. На мероприятии присутствовали 28 гостей — хотя в Испании было разрешено собираться группами не более, чем в 15 человек.

Кроме того, стало известно, что принц побывал в те же дни еще на одной вечеринке.

А вскоре его тест на COVID-19 оказался положительным. Всех, кто веселился вместе с принцем, отправили в самоизоляцию. По меньшей мере у одного человека уже тоже выявлен вирус.

Поведение представителя бельгийской королевской семьи возмутило власти Испании. Так, представитель правительства Рафаэла Валенсуэла сочла неприемлемым, что вечеринки проводились во время десятидневного национального траура по более, чем 27 тысячам умерших от коронавируса.

Йоахим позже извинился за свой поступок. И заявил, что глубоко сожалеет и готов нести ответственность, добавив, что не хотел никого обидеть или проявить неуважение к кому-нибудь «в эти крайне трудные времена».

Как сообщает издание Express, принц, занимающий десятое место в очереди на престол, должен выплатить штраф в течение 15 дней. Если он уложится в срок, то, по испанским законам, сумма штрафа может быть уменьшена вдвое.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», коронавирусом переболел британский принц Чарльз.

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