Криштиану Роналду нарушил карантин и тайно посетил родину: что известно (фото)

Спорт

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заработавший за прошлый год благодаря рекламе в Instagram более 50 млн долларов, попал в скандал.

Португалец, только недавно приступивший к тренировкам в своем клубе, решил слетать на родину, чтобы проконтролировать строительство своего особняка в Кинта-да-Маринья, который он приобрел за 8 млн евро. При этом, как сообщает Mundo Deportivo, футболист не поставил в известность руководство «Ювентуса», взяв с собой лишь невесту Джорджину Родригес.

Эта поездка так бы и сошла с рук Криштиану, если бы не владелица ресторана Mar Do Inferno в городе Кашкайш, опубликовавшая фотографию с Роналду на странице заведения в одной из социальных сетей. На снимке футболист, несмотря на рекомендации по соблюдению карантина, позирует без маски и мило общается с женщиной.

О реакции руководства «Ювентуса» на демарш своего лидера пока неизвестно — наверняка его ожидает крупный штраф. К слову, по сообщениям итальянских СМИ, Роналду намерен покинуть Турин по окончанию нынешнего сезона, и таким образом, возможно, приближает свой отъезд с Апеннинского полуострова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду нарядился Аладдином на день рождения детей.

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