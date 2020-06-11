Политика

Бизнес и политика не могут жить друг без друга: Зеленский рассказал об отношениях с Коломойским

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, как происходит его общение с олигархом Игорем Коломойским. Этот момент был затронут в интервью главы государства «Украинской правде».

По словам президента, команда Коломойского пытается противодействовать закону о банках.

«Они защищаются. Они работали, чтобы этот закон не был принят. Я знаю точно, что его группа, я имею в виду группу „Приват“, и он действительно считают, что это неправильный закон», — сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что во фракции Рады «Слуга народа» есть депутаты, которые в хороших отношениях с Коломойским.

«Я знаю этих людей… Ну вот, Саня Дубинский — он с канала „1+1“, у них давние отношения, и это понятно. Есть вещи, мне кажется, которые они делают очень неправильно, я об этом тебе говорил. Угроза только одна — когда они начинают ссориться и рубиться внутри партии „Слуга народа“. И это очень неправильно, это самое главное. Есть ли в этом угроза? Думаю, что риск есть», — отметил президент.

По словам Зеленского, Коломойский иногда пишет ему смс, в которых рекомендует обратить внимание на какую-либо ситуацию в стране.

«Он человек холерического склада. У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20−30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика — это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране», — сказал президент Украины.

Напоминаем, Коломойский не в курсе, что Медведчук стал владельцем телеканала «1+1».

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