Украина

Нет механизма имплементации: Уманский рассказал, почему "Приватбанк" никогда снова не станет собственностью Коломойского

Вернувшийся во власть в качестве советника главы Офиса президента Андрея Ермака бывший министр финансов Игорь Уманский уверен, что крупнейший государственный банк Украины «ПриватБанк» не может быть возвращен бывшему собственнику Игорю Коломойскому ни при каких обстоятельствах.

Такое мнение он высказал в интервью Гордону.

«ПриватБанк» ни при каком законе (даже если никакой закон не будет принят) не может перейти обратно в собственность Коломойского. Даже если на то будет решение суда. Нет механизма его имплементации", — сказал Уманский.

В случае если суд примет такое решение, государство опять национализирует банк, считает он.

«Как только (гипотетически) будет принято решение суда вернуть банк Коломойскому — окей, тогда правительство заберет из банка свои 155 млрд [грн], которые оно в него вложило, и банк опять банкрот. В этот же момент опять принимается решение о его банкротстве, и на следующий день принимается решение о его национализации и продаже Минфину за 1 грн, а эти 155 млрд опять туда возвращаются», — объяснил Уманский.

По его мнению, Коломойский должен осознавать, что будет именно так, поэтому для него вряд ли имеет смысл производить напрасные траты на юристов и нервы на переживания.

Также Уманский призвал не беспокоиться о судьбе бизнесмена, так как он «сам способен о себе побеспокоиться».

Напомним, что «ПриватБанк» был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. Перед национализацией финучреждение было признано неплатежеспособным. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн (из них 155 млрд грн — сразу после национализации). Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что «ПриватБанк» ему не нужен, он хочет $ 2 млрд компенсации. Президент Украины Владимир Зеленский, который до избрания главой государства был бизнес-партнером Коломойского, утверждал, что в вопросе «ПриватБанка» «будет защищать только интересы государства».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в финансовом комитете Верховной Рады закончили рассматривать законопроект, ко второму чтению которого народные депутаты подали рекордное количество правок — свыше 16 тысяч. Документ предусматривал невозможности возвращения национализированных банков бывшим владельцам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter