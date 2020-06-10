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Украина

Медведчук стал владельцем "1+1", но ни телеканал, ни Коломойский об этом не в курсе

20:41 10 июня 2020
Медведчук и Марченко

Кум президента России Владимира Путина и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук оказался совладельцем телеканалов «1+1» и «2+2». В своей декларации о доходах за 2019 год Медведчук указал фирму, которая входит в структуру телерадиокомпании «Студия 1+1».

По информации журналистов программы «Схемы», жена Медведчука Оксана Марченко является конечным бенефициаром компании Bolvik Ventures Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Bolvik Ventures Ltd через цепочку других компаний имеет в собственности почти 25% в ООО «Телерадиокомпания «Студия 1 + 1» (данные о структуре собственности на сайте канала «1 + 1» по состоянию на 2 марта 2020 года).

При этом, на сайте сказано, что компанию контролирует бизнесмен Игорь Суркис, данных о причастности к ней Виктора Медведчука нет.

Другим крупным совладельцем «1 + 1» является олигарх Игорь Коломойский, указано на сайте канала.

Кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, входит в структуру собственности другого телеканала группы — «2 + 2» (ООО «Гравис-Кино»).

В отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта, говорится, что ей принадлежит 24,51% собственности.

Расследователи утверждают, что как и в случае с «1 + 1», на официальном сайте телеканала «2 + 2» указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует бизнесмен Игорь Суркис, данных о причастности к ней Виктора Медведчука нет.

Совладелец группы каналов «1 + 1» бизнесмен Игорь Коломойский в комментарии журналистам заявил, что он не знал, что Суркис продал свою долю в структуре «Студии 1 + 1» семье Медведчуков.

«Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?», — отметил бизнесмен.

Ни Виктор Медведчук, ни его жена не прокомментировали приобретение доли в бизнесе Игоря Коломойского. Не удалось «Схемам» получить информацию также у пресс-службы «1+1» и у Игоря Суркиса.

Напомним, на данный момент Виктор Медведчук и его окружение контролирует группу из телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

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