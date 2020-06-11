- 12:51 Отправляют за документами в ОРЛО: освобожденный из плена украинец не может добиться пенсии
- 12:49 В Днепре задержали мужчину, который годами распространял детскую порнографию в сети
- 12:42 Бизнес и политика не могут жить друг без друга: Зеленский рассказал об отношениях с Коломойским
- 12:39 Криштиану Роналду нарушил карантин и тайно посетил родину: что известно
- 12:35 Бельгийского принца оштрафовали на 10 тысяч евро за нарушение карантина в Испании
- 12:32 Рейтин Зеленского упал ниже 40%: опубликованы свежие данные
- 12:31 Страх голода превысил боязнь заболеть: стало известно о резкой перемене в отношении украинцев к карантину и коронавирусу
- 12:09 В Киеве на Осокорках нашли тело погибшего мужчины: полиция просит помощи
- 12:05 В оккупированном Алчевске остановили работу меткомбината
- 12:03 Наталия Орлянская: «Неизвестно, будет ли следующая годовщина. Так что стараюсь успеть о(т)хватить побольше жизни» (часть 15)
- 11:48 В США поваленная протестующими против расизма статуя размозжила голову одному из них
- 11:48 Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой
В Днепре задержали мужчину, который годами распространял детскую порнографию в сети (фото, видео)
В Днепре задержали мужчину, который за последние несколько лет загрузил в сеть почти 400 фото- и видеофайлов, имеющих признаки детской порнографии. Ранее в этом городе задержали музрука, который снимал и распространял видео с детской порнографией.
Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, задержанный — 30-летний житель Днепра. Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, установили адрес расположения компьютера, с которого в сеть заливали «продукцию». Во время обысков у задержанного изъяли ноутбук, системный блок, флэш-накопители и мобильный телефон.
Следственные мероприятия проходили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Если факт изготовления и распространения детской порнографии подтвердится, мужчине сообщат о подозрении по ч. 4 упомянутой выше статьи. Санкция — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе на распространении в соцсетях «клубнички» попалась 15-летняя школьница. Изначально она создала Telegram-канал, чтобы отомстить подруге, но позже стала выкладывать на нем файлы порнографического характера, которые ей пересылали посторонние лица.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Украина побила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки: в сети указали на любопытный момент со статистикой
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..