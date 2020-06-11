Происшествия

В Днепре задержали мужчину, который годами распространял детскую порнографию в сети (фото, видео)

В Днепре задержали мужчину, который за последние несколько лет загрузил в сеть почти 400 фото- и видеофайлов, имеющих признаки детской порнографии. Ранее в этом городе задержали музрука, который снимал и распространял видео с детской порнографией.

Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, задержанный — 30-летний житель Днепра. Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, установили адрес расположения компьютера, с которого в сеть заливали «продукцию». Во время обысков у задержанного изъяли ноутбук, системный блок, флэш-накопители и мобильный телефон.

Следственные мероприятия проходили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Если факт изготовления и распространения детской порнографии подтвердится, мужчине сообщат о подозрении по ч. 4 упомянутой выше статьи. Санкция — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе на распространении в соцсетях «клубнички» попалась 15-летняя школьница. Изначально она создала Telegram-канал, чтобы отомстить подруге, но позже стала выкладывать на нем файлы порнографического характера, которые ей пересылали посторонние лица.

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