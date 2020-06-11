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Назревает новый скандал: украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за Саакашвили
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани вызвал украинского посла Игоря Долгова. Это связано с заявлением, которое в среду, 10 июня, сделал Михеил Саакашвили, обвиняемый грузинскими властями в коррупции.
Как сообщает «Грузия Online», Михеил Саакашвили заявил в своем Facebook, что не собирается «спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение» Грузии, а его команда планирует победить на парламентских выборах в этой стране.
На это сразу отреагировали в Грузии.
«Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
По его словам, посла Украины Игоря Долгова вызовут для разъяснений.
Ранее сообщалось, что Саакашвили переименовал Нацсовет реформ — новое название вызвало бурные обсуждения.87
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!