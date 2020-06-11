26.49 / 26.70 29.75 / 30.22
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Назревает новый скандал: украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за Саакашвили

13:59 11 июня 2020
Михеил Саакашвили

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани вызвал украинского посла Игоря Долгова. Это связано с заявлением, которое в среду, 10 июня, сделал Михеил Саакашвили, обвиняемый грузинскими властями в коррупции.

Как сообщает «Грузия Online», Михеил Саакашвили заявил в своем Facebook, что не собирается «спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение» Грузии, а его команда планирует победить на парламентских выборах в этой стране.

На это сразу отреагировали в Грузии.

«Естественно, заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, посла Украины Игоря Долгова вызовут для разъяснений.

Ранее сообщалось, что Саакашвили переименовал Нацсовет реформ — новое название вызвало бурные обсуждения.

87

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Святослав Вакарчук

«Закончилась очередная сказка для избирателей»: в сети обсуждают уход Вакарчука из Рады

люди в поезде

Практически все без масок: в сети показали фото переполненной электрички Киев-Нежин

Фото со свадьбы Муха и Миты

Индонезиец развелся спустя три дня после свадьбы, обнаружив, что женился на мужчине (фото, видео)

ДТП с Ефремовым

В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер