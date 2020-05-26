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Украина

Саакашвили "переименовал" Нацсовет реформ в Офис простых решений и результатов: в сети бурное обсуждение

19:34 26 мая 2020
страница Нацсовета реформ
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Михеил Саакашвили, назначенный президентом Зеленским главой исполкома Нацсовета реформ, переименовал страницу совета в Facebook в Офис простых решений и результатов.

Нововведение бурно обсуждают в сети.

Журналист Антон Швец пишет, что «за простые решения приходится очень дорого платить, иногда кровью, иногда нищетой, иногда забвением».

Роман Пелех предлагает таже переименовать прокуратуру, СБУ, МВД, МОЗ, ГБР, другие ведомства и даже президента Украины.

Журналист Юрий Смирнов назвал решение Саакашвили отличным проектом под грант.

Напомним, президент Грузии назвала назначение Саакашвили необдуманным решением, но надеется, что он будет работать на благо Украины и «не собирается ничего затевать».

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