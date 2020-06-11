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Jerry Heil переехала в новую квартиру (фото)
Популярная певица Jerry Heil, удивившая признанием о том, что является девственницей, переехала в новую квартиру. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram и показала жилье, опубликовав несколько фото на фоне коробок.
«Я переехала. Можете поздравить меня», — написала Яна под фото. Своим подписчикам она показала только кухню. Видно, что в квартире сделан современный ремонт, все лаконично и просто.
Также певица призналась, что переезд был вынужденным.
«Если бы не одна суперсильная причина, из-за которой я переживаю и нервничаю каждый день, я бы оставалась на той квартире. Но случилось кое-что, что теперь меня очень сильно беспокоит. И я не чувствую себя в безопасности. Никогда не думала, что я до такого доживу», — откровенничает Яна.
Уточнять причину волнения и переезда она не стала. Обещала все рассказать вскоре в своем новом шоу на YouTube.
«Я даже не могу намекнуть, чтобы никого не провоцировать. Но в последнее время я не чувствую себя в безопасности», — сказала Яна. Она также не стала уточнять, куда именно переехала.
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