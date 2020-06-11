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Деньги

НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума

15:30 11 июня 2020
НБУ

Правление Национального банка понизило учетную ставку на 2 процентных пункта — до 6%. Ранее такое действие прогнозировалось в материале «ФАКТОВ».

Об изменении учетной ставки глава НБУ Яков Смолий заявил на брифинге в четверг, 11 июня. По его словам, новая ставка начнет действовать с пятницы, 12 июня.

«С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. Это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше. С другой стороны, падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось», — сказал Смолий.

Новый уровень учетной ставки — самый низкий за всю историю Украины.

Ранее сообщалось, что изменится в Украине с получением нового кредита от МВФ.

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