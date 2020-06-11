Украина

"Это действует убийственно": в ЕС указали Зеленскому на важный момент в его поведении

В Еврокомиссии заявили, что на сегодняшний день в руководстве Украиной личное лидерство превалирует над институциональным, а это не способствует реформам. Ранее экс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что в Офисе Зеленского была необоснованно сконцентрирована власть, а «у руля» оказались слабые и неопытные люди.

Как сообщает «Европейская правда», свое видение системы управления в нашей стране высказала заместитель гендиректора главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Катерина Матернова.

«Я хочу указать на один вопрос, который весьма проблематичен в Украине сегодня — это личное лидерство против институционального. Это убийственно действует на структурные реформы, это микроменеджмент», — отметила она и добавила, что формулировка «это не работает, поэтому я поменяю на другое или назначу одного вместо другого» может сработать в частной компании, но это намного сложнее делать по всей стране. Также Матернова согласилась с тем, что у Украины есть «определенное отсутствие ключевого направления».

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский обещал поднять экономику, завершить войну на Донбассе и искоренить коррупцию в интересах олигархов.

«Конечно, это было проще сказать, чем сделать. Устанавливать высокие цели всегда хорошо. Но сейчас мы видим ситуацию, когда трансформации в Украине приходят к нормальной скорости после так называемого „турборежима“, когда в течение нескольких месяцев было утверждено много реформ», — добавила она, отметив, что было принято много важных для Украины документов: «Особенно экономическая сфера получила регулирование и другие вещи, принятие которых застряло в последние три года при предыдущем правительстве».

Эксклюзивное интервью с экс-секретарем СНБО Александром Данилюком, в котором он, в частности, рассказывает о «кадровой чехарде» в команде Зеленского, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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