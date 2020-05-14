Украина

За последние девять месяцев президентства Владимира Зеленского (инаугурация состоялась 20 мая 2019 года) в его Офисе была необоснованно сконцентрирована власть, при этом «у руля» оказались слабые и неопытные люди.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, назвавший систему «нестабильной». «Почему такое происходит? Потому что кадровые решения принимаются эмоционально: „А я вот так захотел“. Но Украина — это все-таки парламентско-президентская республика, то есть парламент должен играть не номинальную, а решающую роль и в кадровой политике, в частности, и вообще в формировании политики», — отметил он.

По словам Данилюка, сейчас монобольшинство в Верховной Раде, утверждая кандидатов в Кабмин, лишь формально «нажимает кнопки», а реальные решения принимаются в Офисе президента, где и подбираются соответствующие кандидатуры. А таких прав и полномочий, собственно, у президентского Офиса нет.

«Существует огромный потенциал переформатирования власти. Я, например, являюсь сторонником формирования новой парламентской коалиции», — заявил Александр Данилюк и добавил: «Каждая партия по квоте подберет сильных кандидатов, причем из-за конкуренции не будет предлагать тех, кто может ее дискредитировать, особенно в этих условиях. Тогда мы реально станем парламентско-президентской республикой, как и предусмотрено нашей Конституцией».

Вторую часть интервью с Александром Данилюком, где он рассказывает о «кадровой чехарде» во власти, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Также читайте первую часть интервью, в которой экс-секретарь СНБО рассказывал об экономической ситуации и путях выхода из кризиса.

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