Политика

Вакарчук верит, что он мессия, через несколько лет он снова может вернуться, — Алексей Голобуцкий

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в очередной раз покидает Верховную Раду. Об этом он заявил сам на брифинге в киевском Мариинском парке. «Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Оно зарегистрировано и, надеюсь, в ближайшее время будет рассмотрено», — заявил Вакарчук.

Таким образом, история с депутатством фронтмена группы «Океан Эльзы» повторилась. Ведь однажды Вакарчук, попав в Верховную Раду, так же, не пробыв депутатом и года, уже слагал свои полномочия.

Какой будет дальнейшая политическая карьера Святослава Вакарчука и что ему помешало стать настоящим политиком, — об этом «ФАКТЫ» пообщались с политтехнологом Алексеем Голобуцким.

— Я еще год назад предупреждал: если Вакарчук не получит какой-то серьезной государственной должности, то ему нет смысла находиться в Верховной Раде, — сказал Голобуцкий в интервью «ФАКТАМ».

— А какие у него были притязания? Премьер-министр, спикер?

— Я не знаю его мыслей, но Святослав очень скользкий человек. Об этом говорят люди, которые его знают лично. Вакарчук верит в свое мессианство. Над ним очень много работали профессионалы, которые долго его убеждали, мол, смотри, видишь, у Зеленского получилось. А ты чем хуже? Ты такой же. Только еще лучше. Потому что ты грамотный, украиноязычный. Вакарчук и повелся. А в итоге получился пшик. Хотя задачу-то свою партия «Голос» выполнила. Там было несколько спонсоров. Одни хотели, чтобы Вакарчук отобрал голоса у Порошенко, другие, наверное, замахивались на большее: сделать из Святослава альтернативу Зеленскому.

Потом были попытки создать коалицию с участием «Голоса». Но Зеленскому это все оказалось ненужным, потому что ему и Ермаку легче договариваться с кем угодно, но не с Вакарчуком. Если не хватает голосов, — например, группа Коломойского в «Слуге народа» отказывается за что-то голосовать, — то голосуют представители депутатской группы «Довіра».

В связи с этим, как мне кажется, окружение Вакарчука начало внушать ему, что если он надолго задержится в политике, то на его концерты будут приходить люди, которые начнут кидаться гнилыми помидорами. Потому что перестанут воспринимать его как музыканта, а будут воспринимать как политического деятеля.

Уже завтра, думаю, Вакарчук начнет рассказывать журналистам, что в Раде все грязно и противно, и снова будет петь романтические баллады. Более того, пройдут три-четыре года — и этому населению, возможно, придется еще раз продать обновленного, немного постаревшего, но поумневшего Вакарчука.

— Думаете, будет третье пришествие Вакарчука?

— Я говорю, что, в принципе, в нашей стране это возможно. Второй раз же его простили. Простят и в третий. За Вакарчука же не условное «быдло» голосует. Голосует достаточно грамотное население. Если захотят в третий раз раскрутить Вакарчука, ему что-то придумают снова. Скажут, что он спасение нации или единственный патриот. Но я надеюсь, что через три-четыре года не возникнет таких обстоятельств, когда нужно будет снова кому-то вкладываться в раскрутку Вакарчука-политика.

— Какова теперь судьба «Голоса»?

— Там остаются достойные люди: и Рудик, и Рахманин, и Железняк. Чем больше было бы таких людей в политике, тем было бы лучше.

— Но «Голос» сможет остаться самостоятельной политической силой или его кто-то поглотит?

— Это нужно смотреть, насколько они теперь нужны спонсорам, как они будут себя вести. Но тут уже включаются другие механизмы. Сейчас будет большой соблазн набрать больше мест на местных выборах на фоне падения рейтинга Зеленского. Думаю, к осени ситуация в экономике будет хуже. У кого-то может появиться соблазн создать новый проект «Зеленский — альтернатива». Возможно, туда перетечет самая яркая часть «Голоса». В противном случае избиратель через какое-то время оценит деятельность «Голоса» своими бюллетенями на выборах. Местные выборы будут для этой политической силы большой проверкой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что уже известно, кто займет место Святослава Вакарчука в Верховной Раде.

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