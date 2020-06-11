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Гламур

Молодая жена Виктора Павлика показала свои свадебные наряды (фото)

16:34 11 июня 2020
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова, которая стала четвертой женой музыканта Виктора Павлика, показала свои свадебные наряды.

Как известно, молодая женщина подготовила несколько свадебных нарядов. Она уже упоминала, что Виктор Павлик не мог понять, зачем ей столько платьев, и даже не разговаривал с ней какое-то время.

Репяхова

Репяхова

Репяхова

Расписались влюбленные 29 мая. А 10 июня планировали отгулять свадьбу, но карантин испортил планы, пришлось все откладывать на август.

Репяхова

Кстати, молодожены после церемонии в ЗАГСе дали интервью, в котором Екатерина рассказала, о том, как была инициатором свадьбы. Молодая жена артиста также отметила, что может еще раз выйти замуж.

Напомним, что ранее племянница Софии Ротару Соня Кей (Sonya Kay) поделилась подробностями свадьбы.

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