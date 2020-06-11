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Без музыки и танцев: племянница Софии Ротару поделилась подробностями свадьбы (фото)
Племянница Софии Ротару певица Соня Кей (Sonya Kay) поделилась подробностями своей скромной свадьбы, которая прошла в узком кругу в Киеве.
«У нас было 14 человек. Никакой музыки не было. Никто не танцевал, никаких артистов, никаких кавер групп, ведущих, тамады, как обычно это бывает. Поэтому мы просто расписались, нам выдали документ о том, что мы женаты и мы пошли кушать и все», — рассказала «Сніданку з 1+1».
Среди гостей были только самые близкие родственники и друзья, в том числе и певица София Ротару. Соня Кей призналась, что знаменитая тетя преподнесла молодоженам очень ценный подарок.
«Она на нашей свадьбе очень много чего ценного сказала. И быть вместе всегда, и будут сложные моменты, но мы должны это с мудростью все пройти и понимать друг друга и всегда быть рядом», — поделилась Соня Кей.
Напомним, певица вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова, игрока сборной Украины. Его родные не смогли приехать на торжество из-за карантина.
Свадьба прошла без пышного гулянья, как планировалось ранее, из-за смерти отца певицы. Сергей Хлябич скоропостижно скончался 24 марта.
Также Виктор Павлик и Екатерина Репяхова скоромно расписались, а свадьбу планируют сыграть позже, после карантина.8
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