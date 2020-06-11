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Богдан заявил, что Зеленский бросает страну в хаос, и назвал власть посмешищем
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан резко ответил Владимиру Зеленскому на слова о губительном влиянии власти на бывшего соратника. Богдан в ответ на это обвинил Зеленского в «швырянии страны в хаос» и превращении власти в «посмешище».
По словам Богдана, он благодарен за отставку, потому что не будет ассоциироваться с хаосом в стране.
«О лишении меня власти — так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность: я пообещал что буду рядом с вами честно работать до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не за должностями, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода: мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище», — говорится в заявлении бывшего главы Офиса президента.
Богдан намекнул, что Зеленский окружил себя манипуляторами, и это закончится плачевно. «Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей где нет коррупции, Вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые Вами манипулируют», — подытожил экс-глава президентского Офиса.
Напомним, пути Зеленского и Богдана разошлись в феврале 2020 года. Богдан покинул пост главы президентского Офиса. Вскоре на вакантное место был назначен Андрей Ермак.
Фото president.gov.ua194
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