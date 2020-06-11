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Тела пришлось вырезать из машин: в жуткой аварии на трассе Житомир — Черновцы погибли три человека (фото, видео)
В четверг, 11 июня, на автодороге Житомир-Черновцы столкнулись два грузовых микроавтобуса Mercedes Sprinter. В ДТП погибли три человека. За день до этого под Киевом произошла авария, в которой погибли полковник ВСУ и его жена.
Как сообщает ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, авария произошла возле села Ружичанка Хмельницкого района. Тела погибших пришлось деблокировать из искореженных автомобилей. Жертвами стали: водители обоих авто и 60-летняя пассажирка. Для предотвращения возгорания спасателям пришлось отключить аккумуляторные батареи обоих автомобилей.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что страшное ДТП произошло на трассе Киев-Чернигов: при столкновении легкового авто и фуры возник пожар, и трасса превратилась в настоящий огненный ад.267
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