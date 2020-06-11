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"Настоящий огненный ад": в сеть попало видео страшной аварии на трассе Киев — Чернигов
В ночь на четверг, 11 июня, на трассе Киев — Чернигов произошло серьезное ДТП с последующим возгоранием столкнувшихся машин, одна из которых — фура. Ранее в Кривом Роге загорелся грузовой автомобиль, который перевозил посылки «Новой почты».
Видео масштабного пожара под Киевом в сеть выложил «Киев Оперативный». «Настоящий огненный ад», — говорится в комментарии к видео. На месте работали спасатели. Информации о том, есть ли пострадавшие, на данный момент нет.
В комментариях под видео интернет-пользователь выложил видео, снятое уже в светлое время суток. На нем четко видна сгоревшие прицеп и кабина фуры. Фото — скриншоты с видеоролика.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом обнаружили тело пропавшего бойца Нацгвардии. По предварительным данным, мотоциклист попал в ДТП и погиб.312
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