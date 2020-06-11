Происшествия

Всю жизнь посвятил службе: стало известно о трагической гибели полковника ВСУ

В дорожно-транспортном происшествии, случившемся 10 июня, погиб полковник ВСУ Николай Романов и его супруга Татьяна. Ранее в ДТП под Киевом погиб военнослужащий Нацгвардии.

Об этом сообщают в командовании Воздушными силами ВСУ: «Николай Вадимович проходил службу в командовании Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины. Всю свою жизнь он посвятил службе в ВСУ, но, к сожалению, она трагически оборвалась на 55-м году».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 11 июня на трассе Киев — Чернигов произошло ДТП, в результате которого возник сильный пожар. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.



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